МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Введение потолка цен на нефть и ожидания дефицитного бюджета переставили рубль в новый диапазон 65-70 рублей, в котором он пока и будет находиться, возможно, чуть превышая его верхний порог, поделился мнением с РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. Названы три источника неиссякаемой силы доллара

В среду рубль продолжил снижаться в парах с долларом, евро и юанем, доллар подскакивал максимально до 70,68 рубля, но затем к 8.53 мск откатился до 70,35 рубля.

"Все лето мы стояли в диапазоне 58-62 рубля, не считая провала рубля на опасениях, что заблокируют Национальный клиринговый центр (НКЦ). Некоторое время назад глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что резкое ослабление рубля вредно для экономики. Но на последней пресс-конференции она сказала, что потолок цен на нефть создает риски давления на рубль. После этого рубль начал снижаться к инвалютам", — говорит Дроздов.

"Судя по всему, тот курс, который был с весны практически по текущий момент – это был подарок бизнесу и импортерам… Но введение потолка цен на нефть, маячащие впереди проблемы с бюджетом переставят рубль в новый диапазон, который пока будет 65-70 рублей, возможно, 70 рублей с небольшим хвостиком", — считает он.

На взгляд аналитика, рубль в летне-осенний период находился в "ручном управлении". Это видно потому, что каждый его выход к 65 рублям за доллар подавлялся. В этот раз курс вышел за 65 рублей к доллару: после пятничного закрытия торгов на уровне 64,65 рубля доллар пошел вверх, поясняет он.

"И если раньше доллар был никому не нужен, то теперь оказался нужен, но по совсем другим ценникам. Но это нормально, так как с учетом всех санкций и тому подобного, конечно, курс должен быть другим – выше. Не знаю, дойдет ли он до 100 рублей за доллар, пугать никого не хочу", — добавил эксперт.