МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В среду при небольших объемах торгов юань снизился против доллара США. Инвесторов все больше беспокоит воздействие быстрого распространения COVID на экономику Китая. Курс юаня поднялся выше десяти рублей впервые с 30 мая

К середине дня оборот торгов составил всего 8,6 млрд долларов, так как китайские участники рынка работают удаленно или заболели.

"Когда так много людей болеют, торги, естественно, замедляются", — сказал трейдер одного из иностранных банков, отметив, что к концу года, как обычно, активность торгов снижается.

Многие участники рынка верят, что в следующем году китайская экономика избежит очень жесткой посадки и внимательно следят за результатами ослабления карантинных мер, которое может способствовать такому сценарию или в конечном счете дать обратный эффект.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,965 против 6,9861 во вторник. На континентальном рынке пара доллар США/китайский юань открылась на 6,9705, а на момент написания статьи торговалась по 6,9706. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 75 рублей впервые с 29 апреля

"Очевидно, что в ближайшее время под воздействием ковидного цунами в экономической активности будут перебои, — сказал аналитик OCBC Bank Томми Се. — Темп восстановления экономики будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, когда Китай пройдет пик заболеваемости, а также от того, не возникнут ли в результате этой волны новые опасные штаммы".

По словам Се, принятое раньше, чем ожидалось, решение об ослаблении ограничений в краткосрочной перспективе окажет на экономику негативное воздействие, но поддержит ее рост в 2023 году.

Некоторые трейдеры считают, что ослабление юаня сдерживается решением Банка Японии скорректировать систему управления долгосрочной доходностью. Это принятое во вторник решение поддержало иену и оказало давление на доллар.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 104,086, а пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,9762.