МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Японская иена немного снизилась в среду против доллара США, но в основном удержала завоеванные накануне позиции. Трейдеры продолжают оценивать воздействие принятого во вторник неожиданного решения Банка Японии о коррекции системы управления кривой доходности, которое могло быть признаком отхода от крайне мягкой денежно-кредитной политики. Курс юаня к доллару снизился на опасениях вокруг коронавируса

Банк Японии расширил диапазон колебания доходности долгосрочных облигаций до +/-50 базисных пунктов от +/-25 базисных пунктов, оставив другие параметры политики без изменений.

В среду иена снизилась против доллара на 0,34%, пара доллар/иена торговалась по 132,15, недалеко от достигнутого во вторник максимума за четыре месяца 130,58.

По словам аналитика Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг, валютный рынок продолжает оценивать последствия коррекции политики Банка Японии.

"Рынок воспринял это решение как шаг к отказу от текущей крайне мягкой политики", — сказала она, добавив, что в ближайшее время укрепление иены может продолжиться.

Банк Японии принял это решение на фоне замедления роста мировой экономики, заоблачной инфляции и повышения ставок другими центральными банками.

В этом году иена торговалась очень волатильно, и в сентябре власти Японии впервые с 1998 года вышли на рынок, чтобы поддержать ее. В октябре, когда пара доллар/иена выросла до 32-летнего максимума 151,94, властям опять пришлось провести интервенции на рынке.