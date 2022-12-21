МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду днем стабильна, рынки пребывают в ожидании публикации окончательных данных о ВВП США за прошлый квартал, свидетельствуют данные торгов. Евро и доллар поползли вверх: кто движет ими?

По состоянию на 11.38 мск курс евро к доллару символически растет до 1,0626 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0621 доллара, курс доллара к иене растет до 131,78 иены со 131,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 104 пунктов.

В четверг будет опубликована третья, окончательная оценка динамики ВВП США за третий квартал. Аналитики полагают, что оценка роста будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Данные могут дать сигнал по дальнейшей политике Федеральной резервной системы США. В середине декабря Федрезерв повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. По данным CME Group, 73% экспертов ожидают, что в феврале она будет повышена еще на 0,25 процентного пункта.