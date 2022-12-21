МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Рубль днем немного отошел от сегодняшних минимумов: доллар торгуется по 70,6 рубля, евро – около 75,2 рубля, юань – в районе 10,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал валюту, которую лучше покупать в 2023 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.46 мск рос на 1,72 рубля, до 70,6 рубля, евро — на 1,67 рубля, до 75,17 рубля, юаня — на 21,3 копейки, до 10,103 рубля. Ранее во вторник доллар максимально подскакивал до 70,76 рубля, евро – до 75,4 рубля, юань – до 10,129 рубля.

Аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев полагает, что текущее ослабление рубля объясняется снижением экспортных поступлений РФ, однако ситуация, вероятно, будет стабилизироваться, что "поддержит движение курса доллар-рубль ниже 70 рублей за доллар в январе"

"Из-за высокой волатильности на валютном рынке выстраивание ориентиров по движению курса доллара является затруднительным, впрочем, на фоне сохраняющихся проблем с поставкой нефти мы полагаем, что пара доллар-рубль в ходе сегодняшних торгов будет проторговывать диапазон 69-71 рубль", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.