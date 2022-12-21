МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий с 1 января 2023 года увеличить число иностранных участников организованных валютных торгов в России. В ГД одобрили меры для роста числа иностранных участников валютных торгов

Документ внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группой сенаторов. Он подготовлен в целях дальнейшего развития российского внутреннего валютного рынка и повышения эффективности расчетов в национальных валютах.

Проект предоставляет правительству РФ право утвердить перечень иностранных государств, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в России. Также предусмотрена возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки. Это позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски.

При этом Банк России сможет устанавливать требования к иностранным банкам и брокерам по допуску к организованным торгам валютой и ПФИ, а также вводить ограничения в отношении их сделок на валютном и срочном рынках.

Начиная с 2010 года на Московской бирже проводятся торги в валютах стран ЕАЭС (казахстанский тенге, белорусский рубль), Китая (юань), Турции (лира) для обеспечения расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снижения доли долларов США и евро в международных расчетах. В июне 2022 года начались торги армянским драмом и южноафриканским рэндом, а в сентябре – узбекским сумом. Также прогнозируется высокий спрос на операции в киргизских сомах, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и других национальных валютах.

Однако закон "Об организованных торгах" разрешает допуск к таким торгам только российских резидентов. А соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка стран ЕАЭС и договор о Евразийском экономическом союзе предусматривают возможность прямого допуска на российский валютный рынок лишь банков-нерезидентов из стран-участников.

Согласно пояснительной записке, в валютных торгах Московской биржи принимает участие 21 банк из стран-членов ЕАЭС и Таджикистана. При этом в торгах на валютном рынке не могут участвовать некредитные финансовые организации из этих стран, а также банки и иные финорганизации из стран, не входящих в ЕАЭС, зарегистрированные в других государствах — внешнеторговых партнерах России (в том числе из иных интеграционных объединений, а также Вьетнама, Турции, ОАЭ и других стран).