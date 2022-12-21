МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в среду продолжает активно дешеветь к доллару, юаню и евро, их курсы обновляют многомесячные максимумы, с начала декабря потери рубля уже измеряются двузначными значениями в процентах, следует из данных торгов. Рубль снижается к доллару, юаню и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.16 мск рос на 1,7 рубля, до 70,57 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 75,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 19 копеек до 10,08 рубля, а объем торгов им составлял 98,3 миллиарда рублей против 50,7 миллиарда по евро и 97 миллиардов по доллару.

Доллар рос к рублю на 2,5%, евро – на 2,3%, юань – на 1,9%. Рублевая цена нефти составляла около 5,775 тысячи за баррель сорта Brent.

Доллар в среду обновил максимум с 4 мая (70,78 рубля), юань — с 30 мая (10,15 рубля), евро — с 29 апреля (75,4 рубля). В итоге рубль с начала декабря уже потерял к доллару 13,85%, к юаню – 15,37%, а к евро – 16,34%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду продолжает третий день ощутимо падать к доллару, евро и юаню.

"С начала недели диспозиция на российском валютном рынке кардинально изменилась. Совокупность влияния негативных факторов, среди которых снижение сальдо торгового баланса за последние два месяца, кассовое исполнение бюджета, повышенный спрос со стороны импортеров и снижение цен на нефть марки Urals почти на 18% за последний месяц создали предпосылки для ощутимого снижения курса рубля", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

При этом внешний умеренный позитив игнорируется участниками российского валютного рынка. Так, стоимость нефти днем растет на 2,2% до 81,8 доллара за баррель сорта Brent. Американский институт нефти (API) оценил падение на прошлой неделе запасов нефти в 3,1 миллиона баррелей, хотя ожидалось более скромное уменьшение — на 0,2 миллиона.

Впрочем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2% до 104,2 пункта. Эта динамика сигнализирует об ослаблении спроса на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Основная причина слабости рубля — предстоящее с января будущего года возвращение к бюджетному правилу, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Принятие ЕС потолка цен на российскую нефть привело к снижению цены на Urals. После повышения с 1 декабря тарифов ЖКХ сразу на 9% вновь начала ускоряться инфляция, к середине месяца она уже превысила 12,6% годовых, тогда как в ноябре опускалась ниже 12%. После повышения ставок ЕЦБ евро начал укрепляться к доллару. Опасения по поводу рецессии в мировой экономике увеличивает интерес инвесторов к защитным активам, необходимым для предотвращения обесценения капитала", — комментирует она, говоря о факторах курсообразования рубля.

Несмотря на позитивный внешний фон, рубль пока остается под негативным воздействием постепенного сокращения экспорта и увеличения импорта, что нарушает рыночный баланс спроса на инвалюту и ее предложения, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".