МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара переходила к небольшому снижению к евро в среду после выхода статистики из США, сейчас европейская валюта торгуется в минусе, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется в ожидании данных о ВВП США

По состоянию на 18.57 мск курс евро к доллару снижался до 1,0618 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0621 доллара. После выхода макростатистики евро ненадолго выходил в плюс к доллару и дорожал до 1,0633 доллара.

Курс доллара к иене рос до 131,91 иены со 131,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 103,98 пункта.

Чуть ранее Национальная ассоциация риелторов США сообщила, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в ноябре сократилось на 7,7% к октябрю – до 4,09 миллиона. Аналитики прогнозировали сокращение до 4,2 миллиона.

В то же время аналитическая компания Conference Board опубликовала данные, согласно которым индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до 108,3 пункта с пересмотренного показателя ноября в 101,4 пункта.

В четверг американский минторг опубликует окончательную оценку роста ВВП страны. Прогнозируется, что экономика США в третьем квартале выросла на 2,9% в пересчете на год, как и показала вторая оценка.