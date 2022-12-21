МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду продолжил активно дешеветь к доллару, юаню и евро – третий день на этой неделе, их курсы обновили многомесячные максимумы, а с начала декабря потери рубля уже измеряются двузначными значениями в процентах, следует из данных торгов. Рубль продолжает ощутимо слабеть к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 2,12 рубля, до 71 рубля ровно, юаня — на 19 копеек, до 10,08 рубля, евро поднялся на 2,1 рубля, до 75,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар вырос к рублю за день на 3,1%, евро – на 2,9%, юань — на 1,9%. Рублевая цена нефти составила около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

Объем торгов юанем составил 115,6 миллиарда рублей против 57,6 миллиарда по евро и 116,2 миллиарда по доллару.

Доллар в среду обновил максимум с 29 апреля (70,995 рубля), юань — с 30 мая (10,15 рубля), евро — с 29 апреля (75,71 рубля). В итоге рубль с начала декабря уже потерял к доллару 14%, к юаню – 15,4%, а к евро – 16,7%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду продолжила ощутимо падать к доллару, евро и юаню третий день подряд.

"Фактор налогового периода декабря пока не компенсирует давление на рубль, связанное со снижением экспортных поступлений и ростом спроса на валюту", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжает вести себя выраженно слабо, несмотря на рост цен на нефть, общерыночный позитив и фактор налогового периода. Российская валюта находится под давлением фундаментального сдвига в соотношении экспортных доходов, которые начали сжиматься из-за общего падения уровня цен на нефть и действия санкционных ограничений, и импортных потоков, традиционно растущих под новый год", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

При этом внешний позитив игнорируется участниками российского валютного рынка. Так, цена нефти сорта Brent на 21.32 мск дорожала на 2,65% — до 82,11 доллара за баррель.

Минэнерго США зафиксировало, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,4%, — до 418,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,7 миллиона баррелей. При этом запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 миллиона баррелей.

Впрочем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вечером повышался на 0,4%, до 104,4 пункта, что традиционно сигнализирует о падении спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Пик декабрьского налогового периода приходится на понедельник, и в четверг продажи валютной выручки экспортерами могут усилиться, что способно ограничить дальнейший рост курса доллара при его попытках закрепиться выше 71,5 рубля, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Девальвационный импульс рубля затухает, достигнув сильной зоны сопротивления 70-72 рубля за доллар, и, возможно, вблизи этих уровней курс доллара будет в ближайшее время искать новый баланс, полагает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".