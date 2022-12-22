МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Расширив во вторник диапазон отклонения доходности 10-летних гособлигаций от целевого уровня, Банк Японии, возможно, и нанес удар по доллару США в паре с японской иеной, однако, аналитики Goldman Sachs считают, что у американской валюты еще остается потенциал для роста. Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 29 апреля

Во вторник пара доллар США/японская иена упала на 4%, продемонстрировав самое большое внутридневное снижение с 1998 года. Правда, в среду американская валюта восстановилась. На момент написания статьи пара торговалась с повышением на 0,4%, по 132,28.

В аналитической записке Goldman отмечается, что траектория иены будет зависеть от того, окажется решение Банка Японии лишь технической корректировкой, как утверждают в самом банке, или же началом ужесточения денежно-кредитной политики.

В Goldman полагают, что пока что это решение носит технический характер, но в то же время является "знаком того, что в ближайшие месяцы корректировка ключевых ставок может продолжиться", хотя базовые настройки политики Банка Японии останутся неизменными. Иена сдала прирост, наблюдавшийся после решения Банка Японии

Базовый прогноз Goldman предполагает, что доходность американских казначейских облигаций будет иметь "больше свободы", нежели доходность японских государственных бумаг, что будет способствовать росту пары доллар/иена в будущем.

Пока же в Goldman закрывают длинные позиции по паре доллар/иена, полагая, что рынок будет делать ставки на более существенные изменения в политике Банка Японии, которые, по мнению Goldman, вполне возможны.