МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В четверг, при малых объемах торгов, австралийский и новозеландский доллары росли вслед за доходностью в Австралии и Новой Зеландии. Укреплению этих валют также способствовало ослабление доллара США и информация о планируемой в Китае государственной поддержке экономики. Евро и доллар поползли вверх: кто движет ими?

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,8%, до 0,6760, еще больше удалившись от достигнутого двумя днями ранее минимума за месяц 0,6629. Тем не менее пара остается ниже скользящей средней за 200 дней, расположенной на 0,6888. Ключевая поддержка пары находится на 0,6585.

Пара новозеландский доллар/доллар США укрепилась на 0,4%, до 0,6320, восстановившись от достигнутого в среду трехнедельного минимума 0,6278. Пока она остается далеко от максимума 13 декабря 0,6513, но выше скользящей средней за 200 дней, которая находится на 0,6260.

В четверг настроения инвесторов получили поддержу со стороны неожиданного роста индикатора доверия потребителей в США до максимума за восемь месяцев. Данные также показали ослабление инфляционных ожиданий в американской экономике, что поддержало фондовый рынок и ослабило доллар США.

В четверг индекс доллара снизился на 0,3%, до 103,88, во многом за счет дальнейшего роста японской иены, которая поднялась против доллара на 0,6%. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась по 131,74.

Позитивным для настроений инвесторов фактором стала также информация государственных СМИ Китая о намерениях правительства принять меры для ускорения роста экономики в начале 2023 года.

"Мы считаем, что индекс доллара закончит год около текущих уровней, — говорят аналитики ING. — Обычно декабрь — не лучший месяц для доллара".

"Не стоит забывать, что все последние четыре года в январе доллар укреплялся, и, по нашему мнению, в начале 2023 года он будет восстанавливаться", — добавляют в ING.

В четверг пара австралийский доллар/новозеландский доллар поднялась на 0,4%, до 1,0690. На предыдущей сессии она подскочила на 1,3%, еще больше удалившись от достигнутого всего неделю назад минимума за год 1,0463.

С октября, когда Резервный банк Австралии замедлил темп повышения ставок, а Резервный банк Новой Зеландии продолжал демонстрировать склонность к ужесточению политики, пара находилась под понижательным давлением.

После того как во вторник Банк Японии расширил диапазон отклонения долгосрочной доходности от целевого уровня, доходность 10-летних облигаций Австралии выросла почти на 30 базисных пунктов, до 3.,762%.

Доходность аналогичного долга Новой Зеландии выросла более чем на 11 базисных пунктов, до 4,390%.