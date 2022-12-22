МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Частое применение США финансовых санкций вызвало "кризис доверия" к доллару, страны расширяют расчёты в национальных валютах, заявил РИА Новости китайский посол в России Чжан Ханьхуэй. Названы три источника неиссякаемой силы доллара

"Мировая финансовая система от централизованной переходит к многополярной, а частое применение Соединенными Штатами финансовых санкций вызвало "кризис доверия" к доллару США и системе SWIFT", — сказал дипломат.

Он отметил, что государства для обеспечения безопасных и стабильных систем переходят на расчеты в национальных валютах.

"Уходят в прошлое времена господства американского доллара и финансовой гегемонии США", — заключил посол.