Китайский посол заявил о крахе финансовой гегемонии США
Посол Чжан Ханьхуэй: введение США санкций привело к "кризису доверия к доллару"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Частое применение США финансовых санкций вызвало "кризис доверия" к доллару, страны расширяют расчёты в национальных валютах, заявил РИА Новости китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.
"Мировая финансовая система от централизованной переходит к многополярной, а частое применение Соединенными Штатами финансовых санкций вызвало "кризис доверия" к доллару США и системе SWIFT", — сказал дипломат.
Он отметил, что государства для обеспечения безопасных и стабильных систем переходят на расчеты в национальных валютах.
"Уходят в прошлое времена господства американского доллара и финансовой гегемонии США", — заключил посол.
https://1prime.ru/Forex/20221222/839261943.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.