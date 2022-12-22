МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Японская иена в четверг выросла, возвращаясь к 4-месячному пику против доллара США, достигнутому ранее на текущей неделе. Японская валюта получила поддержку в связи с неожиданным решением Банка Японии внести изменения в механизм контроля кривой доходности, тогда как доллар снизился против других основных валют. Goldman Sachs оценил потенциал роста доллара

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась со снижением примерно на 0,5%, по 131,85. Во вторник она упала до 4-месячного минимума 130,58, отреагировав на решение японского центрального банка об увеличении диапазона колебаний доходности 10-летних гособлигаций до 50 базисных пунктов от целевого уровня 0,0%, тогда как ранее допускались колебания лишь на 25 базисных пунктов.

Доллару США, который на предыдущей сессии вырос на 0,6% против иены, пока не удается восстановить позиции, утраченные на новостях вторника, когда он потерял 3,8%.

"Банк Японии, очевидно, открыл дверь для дальнейшего сворачивания сверхмягкой политики", — говорит Шон Кэллоу, старший валютный стратег-аналитик Westpac.

Пара евро/японская иена стабилизировалась на уровне 140,34, а пара британский фунт/японская иена торговалась по 159,82. Обе пары торгуются вблизи достигнутых во вторник 3-месячных минимумов.

Доллар США снизился в связи с возросшей склонностью инвесторов к риску после того, как данные показали, что индикатор доверия американских потребителей в декабре вырос до 8-месячного максимума на фоне замедления инфляции и по-прежнему сильного рынка труда.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,66%, до 0,6752, а пара новозеландский доллар/доллар США прибавила 0,26%, достигнув 0,6311.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,31%, по 1,0638. Индекс доллара США, отражающий стоимость американской валюты против корзины из других основных валют, снизился на 0,3%, до 103,92.

"Настрой инвесторов улучшился в связи с неожиданным и сильным ростом доверия потребителей в США", — отметил Вишну Варатхан, директор по экономике и стратегии в Mizuho Bank.

Пара британский фунт/доллар выросла на 0,32%, до 1,2123, частично отыграв потерю в среду 0,85%.

Рекордно высокие показатели заимствований госсектора Великобритании за ноябрь указали на трудности, с которыми столкнулась британская экономика.

"Данные по заимствованиям стали еще одним напоминанием о том, насколько сложная в Великобритании ситуация с бюджетом, — отметил Кэллоу. — В мире, где аппетит к риску еще очень слаб, валюты стран с дефицитом бюджета и отрицательным сальдо платежного баланса находятся в менее выгодных условиях".

Офшорный юань торговался с небольшим повышением против доллара США, по 6,9828 за доллар, хотя распространение COVID-19 в Китае по-прежнему способствует ухудшению настроя инвесторов.

Китайская экономика серьезно пострадала от строгих карантинных мер, однако, согласно сообщениям государственных СМИ, правительство в среду заявило о намерении принять меры поддержки экономического роста и добиться его ускорения в начале 2023 года.