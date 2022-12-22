МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль дешевеет к доллару на порядка 1,7% и к евро — на 1,6%, сильнее всего теряет к юаню, опускаясь на 1,9%: доллар торгуется около 72,3 рубля, евро – в районе 76,9 рубля, юань – 10,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Россия успешно поставила зерно в Турцию за рубли

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.14 мск рос на 1,27 рубля, до 72,27 рубля, евро — на 1,26 рубля, до 76,86 рубля, юаня — на 18,8 копейки, до 10,267 рубля.

"Налоговый период не всегда проявляется в полной мере через поддержку российской валюты. В периоды стремительного ослабления рубля экспортеры могут отложить продажу валюты, дожидаясь более выгодных обменных курсов. Более того, в условиях текущей динамики валютного рынка и приближения новогодних каникул поводов для сохранения валютных позиций больше", — говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

По его мнению, если рубль стабилизируется, это может стать сигналом для продажи экспортной выручки, что может позволить рублю восстановить часть позиций. Возможные уровни курса будут в диапазоне 69-74 рубля за доллар, 9,9-10,6 рубля за юань и 73-78 рублей за евро, прогнозирует он.

"Падение рубля продолжается. Пара доллар-рубль без остановок и даже торможений проходит все технические сопротивления. С начала текущей недели рубль ослаб к доллару более чем на 12%. Сегодняшний день не стал исключением: с утра девальвационные процессы продолжились, доллар уже стоит около 72 рублей", — указывает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

По его мнению, падение рубля можно объяснить тем, что с ноября снижаются цены на основные статьи российского экспорта, а в последние дни из-за санкций Европы еще сильно упали физические объемы поставок нефти. В декабре традиционно увеличивается объем денег в экономике. Но при этом платежный баланс России остается положительным и очень сильным. Приток валюты по-прежнему превышает внутренний спрос на нее, замечает он.

"Похоже, что на рынке появился очень крупный игрок с огромным объемом рублей. Если это так, то никакой теханализ в данных условиях работать не будет, рублевый "медведь" загонит курс туда, куда ему нужно", — говорит аналитик.