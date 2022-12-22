МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Доля евро в международных расчетах по итогам ноября выросла до 36,12%, вернувшись таким образом к своим майским значениям, свидетельствуют данные международной системы SWIFT, которые проанализировало РИА Новости. ЦБ готовится протестировать криптовалюту для международных расчетов

В прошлый раз такое значение было зафиксировано в мае (36,11%). Затем этот показатель колебался в пределах 34,43-35,55%.

По сравнению с октябрем доля "европейца" увеличилась сразу на 1,69 процентного пункта. При этом доля доллара в международных расчетах по итогам последнего осеннего месяца просела: на 0,67 процентного пункта по сравнению с октябрем. В целом же доля "американца" колебалась вокруг отметки в 41% с марта по июль.

Ослабились за месяц и позиции британского фунта: в ноябре его доля составила 7,09% после 7,85% месяцем ранее. Юань, напротив, укрепился в качестве средства международных расчётов: его доля за месяц выросла на 0,24 процентного пункта, до 2,37%.