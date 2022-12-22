МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем продолжает снижаться к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в преддверии публикации окончательной оценки ВВП США за прошлый квартал, свидетельствуют данные торгов. Goldman Sachs оценил потенциал роста доллара

По состоянию на 13.04 мск курс евро к доллару растет до 1,0649 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0603 доллара, курс доллара к иене снижается до 132,04 иены со 132,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,29%, до 103,86 пункта.

Рынки пребывают в ожидании статистики ВВП США, которая будет опубликована позже в четверг. Аналитики полагают, что окончательная, третья оценка роста будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Данные о ВВП страны могут дать новый сигнал Федеральной резервной системе. В середине декабря Федрезерв повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. По данным CME Group, 71,1% экспертов ожидают, что в феврале она будет повышена еще на 0,25 процентного пункта.