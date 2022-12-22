В Совфеде дали прогноз по курсу доллара и евро в новом году
Сенатор Абрамов: курс доллара в начале 2023 года стабилизируется на уровне 60-70 рублей
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Курсы валют в ближайшие месяцы отскочат, доллар закрепится на уровне 60-70 рублей, евро — 65-75 рублей, рассказал РИА Новости первый заместитель главы экономического комитета СФ Иван Абрамов.
"После нового года можно ожидать снижения стоимости валюты", — заявил он.
Сенатор рассказал, что сейчас курсы валют подталкивает вверх перестройка логистических цепочек, реализация многочисленных международных контрактов, снижение цен на нефть и газ, а также подготовка к заграничным поездкам на Новый год.
По словам Абрамова, дальнейший курс доллара и евро будет складываться под влиянием ситуации на глобальной арене, но к минимальным отметкам — ниже 60 рублей — он уже не вернется.
Ранее в ходе торгов на Мосбирже американская валюта превысила 72 рубля, а евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля.
https://1prime.ru/Forex/20221222/839268567.html
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