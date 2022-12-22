МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Курсы валют в ближайшие месяцы отскочат, доллар закрепится на уровне 60-70 рублей, евро — 65-75 рублей, рассказал РИА Новости первый заместитель главы экономического комитета СФ Иван Абрамов. Евро и доллар поползли вверх: кто движет ими?

"После нового года можно ожидать снижения стоимости валюты", — заявил он.

Сенатор рассказал, что сейчас курсы валют подталкивает вверх перестройка логистических цепочек, реализация многочисленных международных контрактов, снижение цен на нефть и газ, а также подготовка к заграничным поездкам на Новый год.

По словам Абрамова, дальнейший курс доллара и евро будет складываться под влиянием ситуации на глобальной арене, но к минимальным отметкам — ниже 60 рублей — он уже не вернется.

Ранее в ходе торгов на Мосбирже американская валюта превысила 72 рубля, а евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля.