МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль пытается начать восстановление после затяжного падения: доллар после роста в четверг снижается до 70,63 руб, юань — до 10,03 руб, следует из данных Московской биржи.

ЦБ РФ

Банк России получит от продажи "Открытия" 352 миллиарда рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск снижался на 37 копеек, до 70,63 рубля, евро — на 53 копейки, до 75,07 рубля, юань — на 5 копеек, до 10,03 рубля.

С начала декабря рубль упал более чем на 15% к основным инвалютам, обновив многомесячные минимумы, с начала текущей недели ослабление рубля ускорилось.