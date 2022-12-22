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2022
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Рубль вышел в умеренный плюс на торгах четверга
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Рубль пытается начать восстановление после затяжного падения: доллар после роста в четверг снижается до 70,63 руб, юань — до 10,03 руб, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 22.12.2022
валюта, рынки, новости, рубль, мосбиржа, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль пытается начать восстановление после затяжного падения: доллар после роста в четверг снижается до 70,63 руб, юань — до 10,03 руб, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск снижался на 37 копеек, до 70,63 рубля, евро — на 53 копейки, до 75,07 рубля, юань — на 5 копеек, до 10,03 рубля.
С начала декабря рубль упал более чем на 15% к основным инвалютам, обновив многомесячные минимумы, с начала текущей недели ослабление рубля ускорилось.