МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль пытается начать восстановление после затяжного падения: доллар после роста в четверг снижается до 70,63 руб, юань — до 10,03 руб, следует из данных Московской биржи. Банк России получит от продажи "Открытия" 352 миллиарда рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск снижался на 37 копеек, до 70,63 рубля, евро — на 53 копейки, до 75,07 рубля, юань — на 5 копеек, до 10,03 рубля.

С начала декабря рубль упал более чем на 15% к основным инвалютам, обновив многомесячные минимумы, с начала текущей недели ослабление рубля ускорилось.