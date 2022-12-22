МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль пытается начать восстановление после затяжного падения: доллар после роста в четверг снижается до 70,71 руб, юань — до 10,03 руб, следует из данных Московской биржи. Курс евро превысил 77 рублей впервые с 27 апреля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.50 мск снижался на 29 копеек, до 70,71 рубля, евро — на 42 копейки, до 75,18 рубля, юань — на 5 копеек, до 10,03 рубля.

В четверг доллар максимально дорожал до 72,63 рубля, евро — до 77,11 рубля, юань — до 10,3 рубля.

С начала декабря рубль упал более чем на 15% к основным инвалютам, обновив многомесячные минимумы, с начала текущей недели ослабление рубля ускорилось.

После 14.30 мск курсы инвалют резко просели в рамках технической коррекции мощного восходящего движения последних недель, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Вряд ли позитив с мировых рынков мог стать триггером назревшей коррекции рубля, техническая перекупленность ключевых инвалют, а также большое количество спекулятивных позиций, которые быстро фиксируют, привели к резкому снижению курсов валют по отношению к рублю, добавляет он.

"Сильный дисбаланс наблюдается между валютным и срочным рынками Мосбиржи. Фьючерсы на пару доллар/рубль стоят почти на 3% дешевле самой пары (бэквордация), хотя нормой является обратная ситуация — контанго (фьючерсы дороже текущих курсов). В евро эта разница составляет 5%. Поэтому для тех, кто хочет вложиться в эти валюты, сейчас это выгодней делать через фьючерсы", — советует Бабин.

В четверг продажи валюты компаниями-экспортерами могут усилиться в преддверии пика налогового периода декабря, приходящегося на понедельник, что может ограничивать дальнейший рост курса уровнем 72,5 рубля за доллар, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".