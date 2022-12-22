МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в четверг после публикации окончательных данных о ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет перед выходом статистики по ВВП США

По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,0591 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0603 доллара. До выхода статистики евро дорожал к доллару примерно до 1,063 доллара.

Курс доллара к иене снижался до 132,37 иены со 132,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,21%, до 104,38 пункта.

Согласно третьей и окончательной оценке министерства торговли США, ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,2%. Первая оценка подразумевала увеличение американской экономики на 2,6%, вторая – на 2,9%.

"Главным выводом из отчета стало то, что рост в третьем квартале был сильнее, чем ожидалось, и именно поэтому Федеральная резервная сисетма США агрессивно повышал ставки", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).