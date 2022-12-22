МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг резко отскочил вверх к доллару, юаню и евро после обновления курсами иностранных валют многомесячных максимумов, следует из данных торгов. Рубль вышел в плюс в ходе торгов четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,05 рубля, до 68,95 рубля, юань — на 31 копейку, до 9,77 рубля, евро — на 2,05 рубля, до 73,55 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар упал к рублю на 2,9%, евро – на 2,7%, юань — на 3,1%. Рублевая цена нефти составила около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent.

Объем торгов юанем составил 163,1 миллиарда рублей против 37 миллиарда по евро и 181,4 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ

Российская валюта в четверг в первой половине дня продолжила обновлять многомесячные минимумы. Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжении нескольких сессий. Так, доллар обновил максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, подскочив до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице).

Однако после 14.30 мск стал проявляться резкий отскок рубля вверх. Видимо, покупатель, державший рынок в напряжении, отошел в сторону, и экспортеры поспешили продать валюту по выгодному курсу для пополнения рублевой ликвидности в рамках приближающегося пика налогового периода декабря.

При этом внешние факторы опять игнорировались игроками российского валютного рынка. Стоимость нефти к 19.27 мск ушла в минус и теряла 0,1%, до 82,1 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 104,4 пункта. Эта динамика традиционно сигнализирует о пониженном спросе на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара вернулся под отметку 70 рублей, констатирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Данный отскок, который мог наблюдаться на фоне налогового периода и накопления перепроданности в рублевом активе, может указывать на то, что доллар близок к стабилизации на новой условной планке вблизи 70 рублей. Тем не менее в конце недели волатильность курса может остаться высокой. По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может двигаться в пределах 68,5-71,5 рубля", — добавляет он.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что ориентиры для доллара, евро и юаня на предстоящие торги: диапазоны 68–70 рублей, 73–74 рубля и 9,9–10,3 рубля соответственно.