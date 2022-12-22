Рубль в четверг резко отскочил вверх к доллару, юаню и евро
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг резко отскочил вверх к доллару, юаню и евро после обновления курсами иностранных валют многомесячных максимумов, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,05 рубля, до 68,95 рубля, юань — на 31 копейку, до 9,77 рубля, евро — на 2,05 рубля, до 73,55 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар упал к рублю на 2,9%, евро – на 2,7%, юань — на 3,1%. Рублевая цена нефти составила около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent.
Объем торгов юанем составил 163,1 миллиарда рублей против 37 миллиарда по евро и 181,4 миллиарда по доллару.
РУБЛЬ ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ
Российская валюта в четверг в первой половине дня продолжила обновлять многомесячные минимумы. Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжении нескольких сессий. Так, доллар обновил максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, подскочив до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице).
Однако после 14.30 мск стал проявляться резкий отскок рубля вверх. Видимо, покупатель, державший рынок в напряжении, отошел в сторону, и экспортеры поспешили продать валюту по выгодному курсу для пополнения рублевой ликвидности в рамках приближающегося пика налогового периода декабря.
При этом внешние факторы опять игнорировались игроками российского валютного рынка. Стоимость нефти к 19.27 мск ушла в минус и теряла 0,1%, до 82,1 доллара за баррель сорта Brent.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 104,4 пункта. Эта динамика традиционно сигнализирует о пониженном спросе на рисковые активы.
ПРОГНОЗЫ
Курс доллара вернулся под отметку 70 рублей, констатирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Данный отскок, который мог наблюдаться на фоне налогового периода и накопления перепроданности в рублевом активе, может указывать на то, что доллар близок к стабилизации на новой условной планке вблизи 70 рублей. Тем не менее в конце недели волатильность курса может остаться высокой. По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может двигаться в пределах 68,5-71,5 рубля", — добавляет он.
Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что ориентиры для доллара, евро и юаня на предстоящие торги: диапазоны 68–70 рублей, 73–74 рубля и 9,9–10,3 рубля соответственно.
https://1prime.ru/Forex/20221222/839274597.html