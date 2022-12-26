МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Рубль на старте торгов подвержен сильной волатильности в паре с основными валютами и несколько раз менял направление динамики, сейчас курс доллара снижается и торгуется у 69,3 рубля, евро — выше 74 рублей, юаня – немного выше 9,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль не удержался в плюсе в пятницу и закрыл неделю падением

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 87 копеек, до 69,33 рубля, юаня — на 9 копеек, до 9,83 рубля, евро – падает на 1,65 рубля, до 74,05 рубля.

Со старта торгов доллар торгуется в диапазоне 69,18-71,2 рубля, меняя направление динамики в паре с рублем, евро торгуется в диапазоне 73,75-75,5 рубля, юань – в пределах 9,804-10,049 рубля.