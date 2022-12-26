МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром снижается к другим основным мировым валютам, при этом многие игроки на рынке празднуют Рождество, свидетельствуют данные торгов. Доллар США вырос в ходе пятничных торгов

По состоянию на 7.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,0628 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0614 доллара, курс доллара к иене опускается до 132,56 иены со 132,79 иены, курс фунта стерлингов к доллару увеличивался до 1,2070 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2058 доллара.

Объем торгов в понедельник снижен, поскольку фондовые биржи США, Европы и некоторых стран Азии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Доллар таким образом начинает последнюю неделю текущего года снижением, притом что по итогам прошлой недели евро подорожал к доллару на 0,3%, а иена – сразу на 2,9%. Курс фунта стерлингов к американской валюте при этом снизился на 0,7%.