МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Отказ государств ЕС от евро — это не одномоментный процесс, в случае реализации такого сценария он займет от трех до пяти лет, заявил РИА Новости доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

"Отказаться от евро не так просто для стран ЕС, как кажется. Это не одномоментный процесс, на это потребуются годы, три-пять лет может занять. Страны ЕС сильно зависимы и привязаны к экономике Германии и Франции. Да и Германия и Франция не дадут так просто отказаться от евро", — отметил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал "футуристический прогноз" на следующий год, который предусматривает в том числе распад ЕС и отмену хождения евро.

Алиев отметил, что сильный раскол в ЕС в экономическом и политическом аспектах является условием ускоренного процесса отказа от евро.

"Наиболее вероятным кандидатом на замену евро пока является юань, но в перспективе может быть создана валюта, базирующаяся на корзине валют, привязанная к ресурсам", — заключил он.