По состоянию на 8.08 мск курс доллара к иене увеличивается до 134,03 иены с уровня прошлого закрытия в 133,48 иены. Курс евро к доллару растёт в то же время до 1,0641 доллара с 1,0638 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,07%, до 104,25 пункта.
Американская валюта укрепляется к иене четвертую торговую сессию подряд. Тем не менее с начала месяца она потеряла уже почти 3%, это может стать вторым месяцем снижения подряд.
Тем временем к евро доллар с начала декабря подорожал на 2,3%, с начала года — подешевел на 6,3%.
https://1prime.ru/Forex/20221228/839330265.html
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