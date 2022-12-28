МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром поднимается к иене, увеличиваясь четвёртую торговую сессию подряд, при этом слабо снижается по отношению к евро, свидетельствуют данные торгов. Рождество под сказочные звуки падения доллара и роста нефти

По состоянию на 8.08 мск курс доллара к иене увеличивается до 134,03 иены с уровня прошлого закрытия в 133,48 иены. Курс евро к доллару растёт в то же время до 1,0641 доллара с 1,0638 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,07%, до 104,25 пункта.

Американская валюта укрепляется к иене четвертую торговую сессию подряд. Тем не менее с начала месяца она потеряла уже почти 3%, это может стать вторым месяцем снижения подряд.

Тем временем к евро доллар с начала декабря подорожал на 2,3%, с начала года — подешевел на 6,3%.