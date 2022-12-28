МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рубль утром в среду торгуется в умеренном минусе против основных торгуемых на Московской бирже, продолжая по инерции снижаться, следует из данных торгов. Курс рубля снижается к доллару и юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.08 мск повышается на 60 копеек, до 71 рубля, евро — на 27 копеек, до 75,27 рубля, юаня — на 14 копеек, до 10,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составляет 17,1 миллиарда рублей, долларом — 28,9 миллиарда, евро – 13,2 миллиарда рублей.

Во вторник возобновилось снижение курса рубля, в среду с утра оно продолжается, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Пока складывается впечатление, что курс доллара будет пробовать обосноваться в новом коридоре 68-72 рубля, оценивает он.

Судя по заявлениям главы Минфина РФ Антона Силуанова, его ведомство готово вернуться к политике целенаправленного ослабления рубля за счёт создания искусственного спроса на валюту, добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". Так, покупки китайской валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут начаться уже в январе, заключает он.