МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рубль в среду опять ощутимо снижается, потеряв поддержку от пика налогового периода декабря, следует из данных торгов и комментариев экспертов. ЦБ предложил проработать снижение страховки по вкладам в токсичной валюте

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск рос на 1,37 рубля, до 71,77 рубля, евро — на 1,19 рубля, до 76,19 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" прибавлял 22 копейки до 10,20 рубля. Объем торгов им составлял 82,6 миллиарда рублей против 44,9 миллиарда по евро и 109,6 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 2%, евро – на 1,7%, юань — на 2,3%. Рублевая цена нефти составляла около 6,05 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду продолжает падать, отыгрывая уход фактора поддержки в виде пика налогового периода декабря. Не ускользнут. На цифровые валюты нашли управу

"Поддержка рублю со стороны налогового периода в России исчерпала себя. Против рубля продолжает работать и фактор изменения счета текущих операций: параметры экспорта во втором полугодии сократились, в то время как импорт отчасти восстановился. Этот момент оказывает давление на курс рубля", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

Стоимость нефти теряла 0,27%, до 84,45 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка оценивают сообщения о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа о запрете поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 104,1 пункта. Эта динамика сигнализирует о спросе на рисковые активы, однако игроки российского валютного рынка игнорируют ее.

ПРОГНОЗЫ

В основе текущего ослабления рубля – снижение предложения валюты вследствие снижения положительного сальдо торгового баланса как по причине снижения экспортных доходов, так и по причине роста импортных операций, а дополнительная волатильность обусловлена краткосрочными операциями внутри дня, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Сильный рубль — правильная история для граждан и для страны, уверен Орешкин

"В краткосрочной перспективе обоснованно ожидать снижения волатильности на рынке. При реализации оптимистического сценария — сезонное снижение импортных операций в январе и соответствующее расширение торгового баланса — было бы обоснованно ожидать укрепления рубля. В поддержку юаня выступает заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о пополнении Фонда национального благосостояния юанями в рамках действующего с 2023 года бюджетного правила", — добавляет он.

Сейчас при более низких ценах на Urals и снизившихся объемах поставок, вероятно, нефтегазовые доходы будут лишь слабо превышать базовые месячные уровни, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В этом случае объемы покупок валюты пока могут быть низкими или нулевыми, что будет иметь ограниченное влияние на рубль, добавляет он.

"Принципиальным вопросом остается возможность продажи валюты, которая сможет сдерживать ослабление рубля при более низких доходах бюджета. Пока Силуанов указал лишь на перспективы непополнения ФНБ при недостаточно высоких доходах, и рынок сейчас продолжит ждать раскрытия деталей механизма валютных операций. При прочих равных возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила будет располагать к ослаблению рубля и снижению курсовой волатильности в условиях высокого торгового профицита", — говорит Григорьев.