МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара начала расти по отношению к евро и иене после публикации ряда статистик по США, свидетельствуют данные торгов. Дефицит торгового баланса США в ноябре снизился лучше прогноза

По состоянию на 17.04 мск курс евро к доллару снижается до 1,0558 доллара с 1,0599 доллара, курс доллара к иене растет до 133,62 иены с уровня прошлого закрытия в 132,62 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,59%, до 104,86 пункта.

В четверг вечером инвесторы оценивают ряд статистик, данные которых оказались лучше прогнозов. Так, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в декабре выросло на 235 тысяч, хотя аналитики полагали, что показатель будет равен лишь 150 тысячам.

Также дефицит торгового баланса США в ноябре снизился на 16,3 миллиарда долларов, или на 21%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 61,6 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне в 73 миллиарда долларов.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 декабря, неожиданно снизилось, на 19 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 204 тысяч, хотя аналитики ожидали, что показатель сохранится на первоначальном уровне предшествующей недели — 225 тысяч.