Доллар укрепляется в ожидании статистики по безработице в США
Доллар в пятницу растет в ожидании публикации статистики по безработице в США
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене, в то время как рынки ожидают публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.
По состоянию на 14.08 мск курс евро к доллару снижается до 1,0506 доллара с 1,052 доллара, курс доллара к иене растет до 134,38 иены с уровня прошлого закрытия в 133,4 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,38%, до 105,44 пункта.
В пятницу инвесторы ожидают публикации статистики по безработице в США в декабре. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, предполагают, что безработица в прошлом месяце осталась на уровне ноября и октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 263 тысячи в ноябре.
По словам стратега Canadian Imperial Bank of Commerce Патрика Беннетта (Patrick Bennett), которого цитирует агентство Блумберг, если пятничная статистика по безработице в США окажется "сильнее ожидаемой", то курс доллара может укрепиться еще сильнее.
https://1prime.ru/Forex/20230106/839400908.html
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