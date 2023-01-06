МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене, в то время как рынки ожидают публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Доллар США поддерживают сильные данные по рынку труда

По состоянию на 14.08 мск курс евро к доллару снижается до 1,0506 доллара с 1,052 доллара, курс доллара к иене растет до 134,38 иены с уровня прошлого закрытия в 133,4 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,38%, до 105,44 пункта.

В пятницу инвесторы ожидают публикации статистики по безработице в США в декабре. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, предполагают, что безработица в прошлом месяце осталась на уровне ноября и октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 263 тысячи в ноябре.

По словам стратега Canadian Imperial Bank of Commerce Патрика Беннетта (Patrick Bennett), которого цитирует агентство Блумберг, если пятничная статистика по безработице в США окажется "сильнее ожидаемой", то курс доллара может укрепиться еще сильнее.