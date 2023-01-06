МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В пятницу доллар США достиг максимума почти за месяц. Его поддерживают данные, указавшие на силу рынка труда, которая может позволить ФРС продолжать агрессивное повышение ставок. Доллар укрепляется в ожидании статистики по безработице в США

Согласно вышедшим в четверг данным, на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилась до минимума за три месяца, а число увольнений в декабре уменьшилось на 43%.

Другой отчет показал рост рабочих мест в частном секторе в декабре на 235 000, в то время как экономисты ожидали роста на 150 000.

Индекс доллара вырос на 0,3%, до 105,45, на короткий срок достигнув самого высокого уровня за четыре недели на 105,52.

Вероятно, индекс закончит неделю ростом на 1,9%, самым существенным с сентября.

"Сильный рынок труда означает, что еще дальнейшие повышение ключевой процентной ставки ФРС остается на повестке дня", — говорит Жиль Колан, главный аналитик HYCM.

"Именно поэтому мы видим такую реакцию доллара на позитивные данные рынка труда, вышедшие в четверг", — добавляет он.

Большинство основных валют в пятницу восстанавливаются, после того как на предыдущей сессии рост доллара столкнул их до минимумов за несколько недель.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,7%, до 134,58, самого высокого уровня с тех пор, как 20 декабря прошлого года Банк Японии изменил политику контроля над кривой доходности.Теперь рынки сосредотачивают внимание на выходящих в пятницу данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что в декабре число рабочих мест выросло на 200 000.

"Сегодня господствует та же тема, что и вчера. Если ситуация на рынке труда благоприятна, то мы, вероятно, увидим укрепление доллара", — говорит Колан из HYCM. По его словам, данные по занятости, которые укажут на рост рабочих мест ближе к нижнему порогу прогнозов, вызовут снижение доллара и успокоят ФРС в том, что ее цикл повышения ставок работает.

Между тем, инфляция в еврозоне в декабре снизилась, но базовое ценовое давление сохраняется, а это увеличивает вероятность того, что Европейский центральный банк продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.

"На самом деле это снижение не меняет общую картину", — говорит Стюарт Колу, экономист Equiti Capital. Он указывает на рост базового CPI до рекордного максимума в 5,2%.

"Сегодняшний отчет не меняет базовую ситуацию, и это вряд ли вызовет надежды на то, что цикл ужесточения, который мы наблюдаем в настоящее время, приближается к завершению", — говорит Коул.

Евро упал на 0,1%, до месячного минимума в 1,0497 доллара после того, как он упал на 0,8% на предыдущей сессии.

Что касается других валют, то пара британский фунт/доллар США упала на 0,5%, до 1,1853, самого низкого уровня за шесть недель.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,2%, до 0,6742, после падения на 1,3% в четверг, когда она потеряла почти все завоевания этой недели, полученные благодаря решению Китая возобновить импорт угля из Австралии.

Пара новозеландский доллар/доллар США также упала на 0,2%, до 0,6210, после падения на 1% в четверг. За неделю она, видимо, потеряет 2%, что станет самым сильным падением с сентября.