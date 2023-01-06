МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Доллар растерял часть захваченных ранее позиций после выхода декабрьского отчета по занятости в США, показавшего, что в американской экономике было создано 223 000 рабочих мест, что выше прогноза экономистов, тогда как рост заработков в декабре оказался чуть ниже их ожиданий. Доллар укрепляется в ожидании статистики по безработице в США

Экономисты предполагали, что в декабре было создано 200 000 рабочих мест. Заработки выросли на 0,3%, тогда как экономисты прогнозировали их рост на 0,4%.

Новые данные могут снизить вероятность того, что Федеральная резервная система на заседании 31 января — 1 февраля повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов.

На момент написания статьи индекс доллара США находился на 0,09% выше уровня закрытия предыдущего дня, на 105,19. Ранее он достиг максимума с 7 декабря на отметке 105,63.

Пара евро/доллар США торговалась без значительных изменений, по 1,0521. Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,25%, по 133,70.

Трейдеры рынка фьючерсов оценивают вероятность того, что на ближайшем заседании ФРС поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов в 67%, тогда как до выхода отчета по занятости оценивали ее в 54%. Вероятность того, что ставки будут повышены на 50 базисных пунктов, теперь оценивается всего в 33%.