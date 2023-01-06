МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Доллар переходит к снижению к евро и иене после публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар упал после выхода отчета по занятости в США

По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару растет до 1,0591 доллара с 1,052 доллара, курс доллара к иене снижается до 132,74 иены с уровня прошлого закрытия в 133,4 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 104,69 пункта.

Ранее в пятницу министерство труда США опубликовало статистику по безработице в стране в декабре. Показатель неожиданно снизился — до 3,5% с уровня ноября в 3,7%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на ноябрьской отметке. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи, в то время как прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Федеральная резервная система (ФРС) США оценивает данные по рынку труда при определении своей монетарной политики. Свежие данные поддерживают оптимизм инвесторов, рассчитывающих на дальнейшее смягчение монетарной политики. Так, по данным CME Group, 76,2% экспертов ждут в феврале повышения ставки лишь на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. В прошлом же году ФРС четыре раза подряд повысила ставку на 0,75 процентного пункта, а затем один раз — на 0,5 пункта.

Перспективы смягчения монетарной политики ФРС заставляют доллар снижаться.