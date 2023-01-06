МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Рубль за укороченную неделю снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась к закрытию пятницы до 72,12 рубля, китайская – до 10,44 рубля, европейская – до 76,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар достиг максимума за месяц на данных по рынку труда

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов в пятницу снизился на 6 копеек, до 72,12 рубля, юаня — вырос на 2 копейки, до 10,44 рубля, евро упал на 6 копеек, до 76,17 рубля.

Доллар вырос за неделю на 2,22 рубля, юань – на 53 копейки, евро – на 1,87 рубля.