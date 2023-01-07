МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Китай продолжает принимать решения, направленные на отказ от использования американской валюты и укреплению позиций юаня на мировой арене, констатирует агентство Bloomberg. Европейцев призвали готовиться к плохим новостям от "кракена"

"Амбиции Китая по дедолларизации делают еще один шаг вперед. Страна в этом месяце продлила часы для торговли валютой на суше", — отмечается в начале статьи.

Такое решение о продлении времени торгов происходит на фоне возросшей геополитической напряженности, отмечает автор. Последние усилия Пекина по расширению интереса к своему наземному валютному рынку показывает, что руководство страны намерено твердо следовать укреплению глобальной привлекательности юаня. Это необходимо Китаю, чтобы привести мир к отказу от гегемонии доллара США.

На текущей неделе руководство страны приняло решение продлить торговые часы для юаня на суше. Это делается в рамках стратегии расширения международного использования своей валюты. Хотя эта мера является небольшим шагом, но она следует за стремлением увеличить использование юаня в сделках с крупными экспортерами энергоносителей и сырьевых товаров, отмечает агентство.

"Явное укрепление доллара в первой половине прошлого года и его использование в качестве оружия для обеспечения соблюдения санкций в отношении России дало новый импульс некоторым крупнейшим экономикам мира изучить способы обхода американской валюты. Хотя никто не говорит, что доллар в ближайшее время будет свергнут с трона в качестве основного средства обмена, эксперименты с дедолларизацией участились", — сетует обозреватель американского агентства.

Хотя вопрос открытия рынков стоит на повестке китайских властей давно, подстегивает новые решения возросшая напряженность по различным вопросам. Это и Тайвань, и полупроводниковые технологии и торговля, обращает внимание статья.