МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Гражданам России в 2023 году следует хранить свои сбережения в отечественной валюте, порекомендовал в интервью ФБА "Экономика сегодня" экономист Александр Баранов. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

По его мнению, на сегодняшний день покупка денежных средств недружественных государств, в частности, долларов и евро, невыгодна из-за риска падения их курсов, а также возможности введения новых санкций. При этом Баранов подчеркнул, что прошлый год дал понять, что в мире не существует никаких резервных валют.

Он уверен, что менять рубли на иностранную валюту стоит лишь в том случае, если человек собирается в поездку за рубеж. В остальных же случаях, как считает Баранов, средства стоит хранить в рублях, а качестве объекта инвестирования стоит обратить внимание на недвижимость.