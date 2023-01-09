МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В течение 2023 года национальная валюта будет стремиться к балансовому для экономики России курсу 75 рублей за доллар, заявила в беседе с "Известиями" глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. Российский рынок акций почти не изменился, рубль укрепился к доллару и евро

Для ослабления рубля в 2023 году, по ее мнению, существуют три основные причины. Первая — снижение цен на экспортируемые из России ресурсы. Вторая — потенциальное снижение уровня добычи нефти и газа в связи с санкционными ограничениями. И третья причина — невозможность реализовать эти объемы. В целом этом может привести к сокращению экспортной выручки и, как следствие, уменьшит предложение иностранной валюты.

"Курс доллара, который, с одной стороны, не вызовет существенной потребительской инфляции, с другой стороны, поможет нарастить экспортную выручку и покрыть расходы федерального бюджета, составляет около 75 рублей за доллар. Скорее всего, в течение следующего года рубль будет стремиться именно к этой оценке", — отметила Розенцвет.