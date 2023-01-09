МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) начал неделю с укрепления национальной валюты на фоне отмены ковидных ограничений для въезжающих из-за границы, в понедельник курс юаня составил 6,8265 юаня за доллар, следует из заявления на сайте регулятора. Доллар и юань выросли по итогам недели

Средний обменный курс юаня к доллару в понедельник вырос сразу на 647 базисных пунктов, до 6,8265 — максимума с 22 августа 2022 года.

Власти Китая в марте прошлого года объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в текущем году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.

С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменено обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. Одновременно в стране наблюдается небывалый рост заболеваемости COVID-19, лицам, переносящим заболевание бессимптомно или в легкой форме, можно лечиться дома, в больницы забирают лишь пациентов в тяжелом состоянии. Но даже этого хватило, чтобы перегрузить систему здравоохранения, больницы крупных городов переполнены.