Рубль перешел к росту против доллара и снижается к юаню
Мосбиржа: курс рубля подрос к доллару до 72 и снижается к юаню
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс валюты РФ перешел к росту против доллара после символического снижения на старте торгов: доллар торгуется в районе 72 рублей, юань умеренно подрастает, евро символически теряет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 7 копеек, до 72,05 рубля, юаня — растет на 3 копейки, до 10,47 рубля, евро снижается на 2 копейки, до 76,15 рубля.
На старте торгов доллар подрастал на 8 копеек.
https://1prime.ru/Forex/20230109/839412951.html
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