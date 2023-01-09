МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс валюты РФ перешел к росту против доллара после символического снижения на старте торгов: доллар торгуется в районе 72 рублей, юань умеренно подрастает, евро символически теряет, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций почти не изменился, рубль укрепился к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 7 копеек, до 72,05 рубля, юаня — растет на 3 копейки, до 10,47 рубля, евро снижается на 2 копейки, до 76,15 рубля.

На старте торгов доллар подрастал на 8 копеек.