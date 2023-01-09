МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром опускается, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают на неделе публикации статистики по инфляции в США, а также начала очередного сезона корпоративной отчетности. Глава рейтингового агентства ожидает курс рубля около 75 за доллар

По состоянию на 7.50 мск курс евро к доллару рос до 1,0675 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0644 доллара, курс доллара к иене опускался до 131,7 иены со 132,07 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 103,59 пункта.

На текущей неделе рынки ожидают публикацию данных по годовой инфляции в США в декабре. Рынки полагают, что показатель продолжил снижение и в прошлом месяце составил 6,5% после 7,1% в ноябре. Инфляция может показать замедление шестой месяц подряд после пикового значения почти в 9% в июне.

Рынки в то же время продолжают оценивать статистику по безработице в США, которая была опубликована в пятницу. Так, в декабре безработица в стране неожиданно снизилась — до 3,5% с 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи, прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Также в пятницу стартует новый сезон корпоративной отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. В этот день свои отчеты опубликуют BNY Mellon, JP Morgan Chase и Citigroup.