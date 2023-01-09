2023-01-09T10:17:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Forex/20230109/839415036.html
Доллар опускается ниже 71 рубля
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Курс рубля усилил рост к доллару и стал расти против юаня и евро: доллар упал ниже 71 рубля, впервые с середины прошлой недели, юань торгуется в районе 10,4 рубля, евро — по 75,5... ПРАЙМ, 09.01.2023
валюта, рынки, новости, рубли, мосбиржа, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и стал расти против юаня и евро: доллар упал ниже 71 рубля, впервые с середины прошлой недели, юань торгуется в районе 10,4 рубля, евро — по 75,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск снижается на 1,43 рубля, до 70,69 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,38 рубля, евро теряет 66 копеек, опускаясь до 75,50 рубля.