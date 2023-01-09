МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и стал расти против юаня и евро: доллар упал ниже 71 рубля, впервые с середины прошлой недели, юань торгуется в районе 10,4 рубля, евро — по 75,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Горькое похмелье: доллар сдает позиции, а рублю не слаще

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск снижается на 1,43 рубля, до 70,69 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,38 рубля, евро теряет 66 копеек, опускаясь до 75,50 рубля.