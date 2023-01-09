МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и стал расти против юаня и евро: доллар упал ниже 71 рубля, впервые с середины прошлой недели, юань торгуется в районе 10,4 рубля, евро – около 75,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар опускается ниже 71 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.03 мск падает на 1,25 рубля, до 70,87 рубля, юаня — снижается на 2 копейки, до 10,42 рубля, евро — теряет 70 копеек, опускаясь до 75,47 рубля.

Объем торгов юанем составляет 14,6 миллиарда рублей, долларом – 18,1 миллиарда, евро – 9,1 миллиарда рублей.

Рубль начал полноценную рабочую неделю с укрепления, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

"На этой неделе крупные экспортеры должны начать продажу накопленной за праздники валютной выручки, а инвесторы — продавать купленные для хеджа доллары, что будет способствовать росту курса рубля. Однако у нас есть подозрения, что на рынке присутствует очень мощный продавец рублей. Пока его цели и задачи непонятны, но именно он будет формировать курс российской валюты", — добавляет он.

В понедельник ожидается постепенное восстановление торговой активности и рост волатильности на российском валютном рынке, рассчитывает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Полагаем, что рубль может частично отыграть свои позиции ввиду активизации продажи экспортерами валюты на рынке, ориентируемся на диапазон 70,5-72,5 рубля за доллар в рамках сегодняшних торгов", — заключает он.