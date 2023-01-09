МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс евро растет в понедельник днем после выхода статданных из Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Доллар перешел к росту по отношению к евро и иене

По состоянию на 13.59 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0669 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0644 доллара, курс доллара к иене опускается до 132,62 иены со 132,07 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,16%, до 103,72 пункта.

Поддержку укреплению европейской валюты в понедельник днем оказывает ряд статданных. Так, безработица в еврозоне в ноябре осталась на отметке октября в 6,5%.

А чуть раньше были опубликованы данные из Германии, согласно которым объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в ноябре вырос на 0,2% в месячном выражении после снижения в октябре на 0,4% к предшествовавшему месяцу. Аналитики полагали, что показатель вырос лишь на 0,1% в месячном выражении.