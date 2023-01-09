МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник достиг максимума за 2,5 недели против доллара США, который демонстрирует широкомасштабное ослабление. Позднее в течение сессии ожидаются комментарии главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, а на вторник запланировано выступление управляющего Эндрю Бейли. Фунт ослаб на фоне ухудшения экономических перспектив Великобритании

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,3%, по 1,2123, после того, как ранее достигла самого высокого уровня с 21 декабря на отметке 1,2174. В пятницу пара подскочила на 1,5% после того, как слабые данные США вызвали падение доллара.

Согласно опубликованному в пятницу отчету, активность в сфере услуг США впервые с мая 2020 года перешла к сокращению, тогда как другой отчет указал на значительный рост числа рабочих мест, хотя почасовой заработок при этом рос самыми слабыми темпами за 16 месяцев.

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, включая фунт, приблизился к самому низкому уровню за семь месяцев.

"Это падение пары фунт/доллар, начавшееся в пятницу, в значительной степени было вызвано ослаблением американской валюты. Основная причина заключалась в том, что индекс (менеджеров по снабжению) для сферы услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), перешел на территорию сокращения", — говорит Майкл Браун, валютный стратег-аналитик TraderX.

Эксперт ожидает комментариев со стороны руководителей Банка Англии, которые могут просигнализировать о вероятной траектории процентных ставок в 2023 году.

В котировках на рынке полностью учитывается вероятность повышения ключевой ставки Банка Англии в феврале на 25 базисных пунктов, при этом вероятность повышения на 50 пунктов оценивается инвесторами в 65%. На денежных рынках ожидают, что ставка достигнет пика на 4,5% в середине этого года.

"Повышение ставки до 4,5% к концу года, на мой взгляд, кажется довольно амбициозным, если не сказать немного глупым", — говорит Браун.

Выступление главного экономиста Банка Англии Пилла намечено на 15.30 по Гринвичу, а управляющий Бейли выступит во вторник.

С декабря 2021 года Банк Англии повысил ставку девять раз в попытке добиться замедления инфляции, которая достигла самого высокого уровня за 40 лет, при этом пытаясь избежать рецессии. В последнее время появляются признаки того, что регулятор может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.

"Среди всех центральных банков позиция Банка Англии оказалась одной из самых мягких, учитывая тот факт, что уже два руководителя голосовали за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне", — отмечает Браун. Он ожидает, что на следующем заседании центральный банк повысит ставку на 50 базисных пунктов, а затем возьмет паузу.

"Сейчас трудно рассчитывать на дальнейший рост фунта", — добавляет Браун, ссылаясь на слабые экономические данные Великобритании, инфляцию, которая, вероятно, будет более устойчивой, чем в других экономиках, и на забастовки, которые могут помешать экономическому росту.

Пара евро/фунт в понедельник торговалась почти без изменений, по 0,8809, после того, как достигла самого низкого уровня с 22 декабря прошлого года.