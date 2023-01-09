МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник вечером продолжает увеличиваться к доллару, усиливая темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. Евро укрепился к доллару после выхода статданных по Германии и еврозоне

По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару увеличивался на 0,96%, до 1,0747 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0644 доллара. Днем евро дорожал примерно до 1,067 доллара.

Курс доллара к иене опускался до 132 иен со 132,07 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,71%, до 103,14 пункта.

На этой неделе, в четверг, будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября.

Статистика может дать трейдерам подсказку относительно дальнейших действий Федрезерва США, чье следующее двухдневное заседание пройдет 31 января и 1 февраля. По данным CME Group, около 77% аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 4,5-4,75%.

"Любые признаки в данных того, что Федрезерв может притормозить ужесточение своей монетарной политики, могут усилить ожидания "мягкой посадки", которая будет оптимальной для акций", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).