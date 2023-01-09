2023-01-09T19:13:09+03:00
2023-01-09T19:13:09+03:00
2023-01-09T19:13:09+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230109/839422781.html
Доллар и юань снизились против рубля
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Рубль по итогам торгов понедельника укрепился: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,99 рубля, 74,44 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 09.01.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,99 рубля, 74,44 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,13 рубля, до 69,99 рубля, евро — на 1,72 рубля, до 74,44 рубля, юаня — 22 копейки, до 10,22 рубля.