МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,99 рубля, 74,44 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар США снизился на данных по занятости

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,13 рубля, до 69,99 рубля, евро — на 1,72 рубля, до 74,44 рубля, юаня — 22 копейки, до 10,22 рубля.