МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль закрыл торговую сессию понедельника ростом к доллару, евро и юаню на фоне накопленной экспортерами выручки и восстановления инвесторами сокращенных рублевых позиций, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Рубль сильно укрепляется в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,13 рубля, до 69,99 рубля, евро — на 1,72 рубля, до 74,44 рубля, юаня — на 22 копейки, до 10,22 рубля.

Объем торгов юанем составил 106,155 миллиарда рублей против 68,49 миллиарда рублей по евро, объем торгов долларом составил 94,55 миллиарда рублей.

РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НЕФТИ

Рубль в ходе торгов понедельника после недолгих колебаний резко укрепился против доллара, валютная пара пробила отметку 70 рублей за доллар, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Всплеск волатильности может быть связан с рядом причин. Крупные экспортеры могли начать продавать накопленную за праздники валютную выручку", — поясняет он. Кроме того, за первые январские дни не реализовались риски внешнерыночного или геополитического характера, и часть инвесторов решила восстановить сокращенные перед Новым годом рублевые позиции, по мнению эксперта.

"Укреплению рубля способствуют частично восстановившиеся морские поставки российской нефти, хоть и цены Urals пока остаются пониженными", — объясняет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

"В целом во вторник курс доллара может продолжить находиться ниже 70 рублей, хоть и риски ослабления рубля пока сохраняются", — полагает Григорьев.

Бахтин предполагает, что по мере включения рынка в рабочий ритм и объем после праздников курс рубля вновь попытается нащупать баланс, и волатильность начнет снижаться.

"Впрочем, многое продолжит зависеть от динамики сырьевых цен. По нашим оценкам, 10 января пара доллар-рубль может двигаться в диапазоне 68,5-71,5 рубля", — заключает он.