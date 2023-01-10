Аналитик Антонов заявил, что наиболее вероятным курсом доллара в январе будет 80 — 82 рубля
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В январе от российской валюты можно ожидать как укрепления, так и ослабления к доллару и евро, но наиболее вероятно движение в направлении коридора 80-82 рубля за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"За последние 19 лет в первом торговом месяце года пара доллар/рубль показывала смешанную динамику. В январе рубль дорожал к доллару десять раз, а ослаблялся девять", — объяснил аналитик.
Максимальные потери рубля к доллару были зафиксированы в январе 2015 года, тогда российская валюта потеряла 23,05% процента за месяц.
Максимальную доходность рубль показал в первом месяце 2012 года — на 6,14 процента.
По мнению Антонова, если учитывать текущий внешний фон и заложенный дефицит бюджета России на 2023, комфортный уровень курса для экспортеров находится на уровне 70 — 80 рублей за доллар. Это означает, что на январь просматривается коридор с техническими уровнями 67-78 рублей.
"Поскольку в январе рубль несколько раз ослаблялся на 23%, то есть риски тестирования долларом уровня 80 рублей с подъемом в моменте до 82 рублей", — прогнозирует эксперт.
https://1prime.ru/Forex/20230110/839346023.html