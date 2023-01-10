МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Курс валюты РФ перешёл к снижению к доллару после столь же слабого роста на старте и теряет к юаню и евро: доллар торгуется около 70 рублей, юань по 10,26 рубля, евро – по 74,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль по итогам понедельника укрепился к доллару, евро и юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 5 копеек, до 70,04 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,26 рубля, евро – на 46 копеек, до 74,90 рубля.

На старте торгов доллар дешевел к рублю на 5 копеек.