МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене в целом стабильна, инвесторы жду позднее во вторник выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США и макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Доллар и юань снизились против рубля

По состоянию на 7.25 мск курс евро к доллару растёт до 1,0731 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0728 доллара, курс доллара к иене поднимается до 131,94 иены со 131,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,22%, до 103,23 пункта.

Трейдеры ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое запланировано на вторник. Инвесторы ждут сигналов о дальнейшей политике регулятора.

Затем, в четверг, будет опубликована статистика инфляции в США. Рынки полагают, что рост потребительских цен в стране составит 6,5% по итогам года. По итогам ноября годовая инфляция в стране составила 7,1%. Таким образом, показатель продолжит снижаться после достижения пикового показателя в 9% по итогам июня.

Важным событием для валютных трейдеров станет и начало сезона корпоративной отчетности, который стартует в пятницу. Традиционно первыми начинают крупные американские банки. В этот день свои отчеты опубликуют BNY Mellon, JP Morgan Chase и Citigroup.