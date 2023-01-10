МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары во вторник торговались вблизи многонедельных максимумов на фоне надежд на восстановление экономики Китая, сообщил Reuters. Назван новый ориентир для рубля в январе

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6907 после достижения пятимесячного максимума 0,6950 днем ранее. Теперь пара сталкивается с сопротивлением на максимуме августа 0,7009, с целевым уровнем на графике на отметке 0,7136, тогда как поддержка расположена на скользящей средней за 200 дней около 0,6840.

Австралийский доллар также поднялся до трехнедельного максимума против японской иены на отметке 91,82 после преодоления сопротивления на 91,05.

Пара новозеландский доллар/доллар США стабилизировалась на отметке 0,6364 после достижения максимума за месяц на 0,6411. Пара нацелена на декабрьский максимум 0,6513.

Доллар США находится под давлением, так как рынки снижают ожидания относительно повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы, при этом на рынке фьючерсов в настоящее время все больше ожидают ее повышения скорее на четверть пункта в феврале, чем на 50 базисных пунктов. Россиянам назвали лучшие валюты для сбережений в 2023 году

На австралийском рынке также склоняются к тому, что ставка Резервного банка Австралии будет повышена на четверть пункта до 3,35%. При этом не исключается некоторая вероятность того, что РБА сделает первую паузу в повышении ставок с мая.

На вероятности могут повлиять данные по потребительским ценам и розничным продажам за ноябрь, которые должны быть опубликованы в среду. Ожидается, что инфляция вновь выросла до 7,3% в годовом исчислении после неожиданного снижения в октябре, в то время как розничные расходы, согласно прогнозам, выросли на 0,7% благодаря крупным распродажам в этом месяце.

Опрос, проведенный ANZ во вторник, показал, что индикатор потребительских настроений подскочил на 4,9% на прошлой неделе, но все еще оставался на исторически низком уровне. Обнадеживает также резкое падение инфляционных ожиданий на 0,9% до 5,0%.

Доходность 3-летних австралийских облигаций за последнюю неделю упала до 3,31%. Доходность 2-лених новозеландских облигаций упала до 5,11%.

Рынки по-прежнему ожидают повышения процентных ставок Резервным банком Новой Зеландии еще на 125 базисных пунктов до 5,50% ввиду сильной инфляции в стране.